Controlli sulle armi: 18 ritiri, 9 porti revocati e 2 denunce nel Vco

Negli ultimi mesi la Polizia di Stato ha intensificato l’attività di controllo e verifica del rispetto della normativa sulle armi, con particolare riferimento alla validità delle certificazioni medico sanitarie di idoneità alla detenzione ed al porto d’armi.

A tale fine, personale dell’ufficio armi della Questura di Verbania ha ritirato 18 armi di vario genere a seguito di lascito spontaneo da parte di detentori/titolari di porto d’arma che non hanno provveduto né manifestato la volontà di munirsi di un nuovo certificato medico.

In tale contesto, due cittadini residenti in provincia sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per omessa denuncia della variazione del luogo di custodia delle armi, prevista dal Tulps nel caso in cui il detentore o il titolare del porto d’armi sposti il luogo di detenzione.

Prosegue, altresì, l’attività di verifica dei requisiti soggettivi in tema di porto d’armi, a seguito della quale sono stati revocati 9 porti d’arma, di cui 5 per uso sportivo e 4 per uso venatorio. I motivi, vanno dalla mancanza dell’idoneità medico sanitaria o della buona condotta alla presenza di reati ostativi con la permanenza dell’autorizzazione di polizia.