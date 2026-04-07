Occupazione stabile ai massimi, ma pesano i divari territoriali

Il mercato del lavoro italiano mostra segnali di stabilità, ma restano criticità legate ai divari territoriali e al mismatch tra domanda e offerta. È quanto emerge dalla nota dell’Ufficio Studi di Confcommercio diffusa il 1° aprile.

Le oscillazioni registrate a febbraio, sia sul fronte degli occupati sia su quello dei disoccupati, si confermano contenute in un’ottica trimestrale. Una dinamica che mantiene il tasso di disoccupazione su un livello di poco superiore al 5%, evidenziando un mercato del lavoro sostanzialmente stabile e vicino ai livelli massimi degli ultimi anni.

Tuttavia, dietro questo quadro complessivamente positivo, si nascondono differenze significative tra i territori. In alcune aree del Paese, in particolare nel Nord, si è ormai prossimi alla piena occupazione, mentre in altre zone, caratterizzate da una maggiore disponibilità di forza lavoro, la domanda resta insufficiente.

A incidere su queste difficoltà non è solo la debolezza del quadro economico generale, che fino a tempi recenti mostrava segnali di ripresa, ma anche fattori strutturali. Tra questi, oltre alle dinamiche demografiche, emerge con forza la difficoltà per le imprese di reperire personale con competenze adeguate.

Un problema che rischia di frenare ulteriormente le possibilità di crescita occupazionale proprio nei territori dove ci sarebbero margini di sviluppo. Per questo, secondo Confcommercio, sarà fondamentale intervenire con un ampio progetto condiviso tra pubblico e privato, finalizzato a rafforzare la formazione e valorizzare il capitale umano.