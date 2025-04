Val Grande, danneggiato il sistema di accesso al rifugio di Pian Vadà

Il rifugio di Pian Vadà nel Parco Val Grande – situato nel comune di Aurano - una meta amata dagli escursionisti, ha recentemente subito un atto vandalico che ha compromesso il nuovo sistema di accesso automatico. Questo dispositivo, dotato di un tastierino numerico, semplifica notevolmente l'ingresso alla struttura, eliminando la necessità di recuperare una chiave e facilitando le modalità di prenotazione.

Attualmente le indagini sono in corso, condotte dai carabinieri forestali del Parco, con l'obiettivo di fare luce sull'accaduto e identificare i responsabili di questo gesto di inciviltà e disprezzo per la montagna. In risposta a questo incidente, l'ente Parco sta attivando misure per rafforzare la vigilanza nell'area. Tra queste, è prevista l'installazione di videocamere di sorveglianza, che contribuiranno a monitorare l'accesso e a prevenire futuri atti vandalici.

L'ente Parco, tramite il prezioso lavoro dei carabinieri forestali, è determinato a individuare i colpevoli e a garantire che il rifugio rimanga un luogo sicuro e accessibile per tutti gli escursionisti. La comunità è invitata a collaborare, segnalando eventuali comportamenti sospetti e contribuendo a mantenere il rifugio di Pian Vadà un luogo accogliente e protetto.

Nel frattempo, il Parco ha già avviato le procedure per il ripristino del sistema di accesso, con la volontà di garantire la piena disponibilità del rifugio entro il mese di giugno. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.