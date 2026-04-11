Le previsioni meteo per il fine settimana

Fine settimana col sole nella prima parte ma poi torna il maltempo. "Da domenica - si legge infatti nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte -, a causa della discesa di una saccatura nord-atlantica verso la Francia, un minimo barico posizionato al suolo sulle coste del Nord Africa risale verso l'alto Tirreno, determinando un graduale peggioramento. Le prime piogge, deboli sparse, inizieranno al mattino sulla fascia montana e pedemontana occidentale e si estenderanno parzialmente alle pianure adiacenti nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio per instabilità in aumento, e si intensificheranno ulteriormente sulle zone nordoccidentali fino al Torinese dalla serata, con picchi localmente moderati. Da domenica sera si avrà ventilazione moderata in pianura con estesi e marcati rinforzi orientali".

SABATO 11 APRILE 2026

Nuvolosità: sui settori alpini di alta quota cielo ben soleggiato al mattino con parziale aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Altrove, al mattino in prevalenza nuvoloso per nubi basse più compatte nelle vallate occidentali; dalle ore centrali schiarite in aumento fino a cielo soleggiato sulle pianure centro-orientali. Possibili foschie per nubi basse sul basso Piemonte al primo mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve aumento a nord sui 3200-3300 m, stazionario a sud sui 3300-3400 m. Venti: deboli a tutte le quote; sulle Alpi occidentali con valori localmente moderati, settentrionali sull'Appennino. In pianura da nord-est, con locali rinforzi al confine con la Lombardia al primo mattino ed in serata.

DOMENICA 12 APRILE 2026

Nuvolosità: cielo nuvoloso al mattino, con nubi basse in ulteriore aumento dal pomeriggio. Possibili foschie per la presenza di nubi basse. Precipitazioni: al mattino deboli sparse sulla fascia montana e pedemontana occidentale, in parziale estensione alle pianure adiacenti nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio per instabilità in aumento. Dalla sera intensificazione sulle zone nordoccidentali fino al Torinese, con picchi localmente moderati. Quota neve sui 2100-2300 m, in calo in serata fino a 1800-2000 m. Zero termico: in calo a partire da nord-ovest fino ai 2400-2500 m in serata. Venti: sulle Alpi al mattino deboli da sud in rapida intensificazione e rotazione da sud-ovest, moderati settentrionali su Appennino e colline. In pianura da nord-est deboli o moderati, in intensificazione dalla tarda serata con rinforzi più marcati al confine con la Lombardia.