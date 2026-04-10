Crevoladossola, inaugurata la sede di Matibellula FOTO E VIDEO

L’associazione Matibellula di Crevoladossola ha ora una casa. Negli scorsi giorni è stata infatti inaugurata la sede dell’associazione fondata in ricordo della piccola Matilde Cara, scomparsa prematuramente. “Dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale di Crevoladossola - sottolineano i genitori di Matilde, Andrea Cara e Alinda Sottini - che ci ha dato la possibilità di utilizzare due locali in disuso per creare la nostra sede operativa. Speriamo che in futuro possa diventare un vero e proprio puto di riferimento per le nostre attività e l’esposizione dei nostri gadget. Ringraziamo tutti coloro che sono stati presenti all’inaugurazione: i soci dell’associazione, amici, famigliari e il sindaco”.

Con l’occasione, spiegano, è stata inaugurata anche un’esposizione di dipinti ad acquerello. “Le opere sono state realizzate dagli allievi del corso di acquerello di Tiziana Bossone, che ci hanno chiesto di individuare alcune parole che descrivessero Matilde. A partire da queste parole hanno poi realizzato i dipinti che ci hanno donato. Ora le opere sono esposte nella nuova sede e sono acquistabili: il ricavato sarà devoluto alle attività della nostra associazione”.

Il prossimo appuntamento per Matibellula è fissato per il 23 maggio, con la tappa del “Giro d’Italia delle cure palliative” in programma a Verbania. La giornata prevede un convegno medico dedicato alle cure palliative pediatriche e un momento di gioco e condivisione presso il maneggio di Renco.