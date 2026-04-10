Polizia di Stato, nel Vco oltre 170mila controlli: "Sicurezza alta e nessuna criticità"

“Mantenere alta l’attenzione perché la sicurezza nella nostra provincia sia reale e percepita dai cittadini”. Così il Questore Giancarlo Conte ha illustrato l’operato della Polizia di Stato nel Vco nell’ultimo anno, in occasione, del 174° anniversario di fondazione. La cerimonia si è tenuta al teatro Maggiore, alla presenza del Prefetto Matilde Pirrera e di tutte le autorità del territorio. “In controtendenza rispetto al resto d’Italia, nel Vco non si sono verificati problemi di ordine pubblico – ha aggiunto il Questore -. Siamo presenti per la prevenzione su tutto il territorio, anche negli incontri con la popolazione contro le truffe agli anziani, le truffe informatiche, la violenza di genere, bullismo e cyber bullismo, con una platea crescente di giovani, con 1300 studenti in occasione degli incontri nelle scuole effettuati nel 2025”

Sono state più di 173 mila le persone identificate, 43789 i veicoli controllati, 1825 i convogli ferroviari, 256 le barche, 7043 le pattuglie impiegate. Gli arresti sono stati 72, 564 i denunciati. Sono stai sequestrati 1 chilo e 870 grammi di cocaina, 28 grammi di hashish e marijuana, 31 grammi di droghe sintentiche, tre armi da fuoco, 28 coltelli e varie munizioni.

Tramite l’app YouPol, sono pervenute 151 segnalazioni: 72 per spaccio, 5 per bullismo, 3 per violenza domestica e 71 per altre situazioni.

L’Ufficio di Gabinetto della Questura svolge compiti di diretto supporto e collaborazione con il Questore e si occupa prevalentemente delle attività finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e delle misure volte al controllo del territorio. Il predetto Ufficio, in stretta collaborazione con l’Ufficio D.I.G.O.S., articolazione della Questura preposta all’attività informativa al contrasto del fenomeno eversivo e terroristico, ha predisposto nel periodo in esame 606 Ordinanze di servizio del Questore, di cui 508 per i servizi di vigilanza e per i servizi straordinari del controllo del territorio. Le Ordinanze del Questore hanno ricompreso, incontri ed eventi sportivi, manifestazioni di protesta e cortei, concerti ed eventi di intrattenimento, convegni culturali e politici. In particolare eventi come lo storico passaggio della fiamma olimpica in provincia e le celebrazioni religiose della festività della Pasqua ebraica hanno richiesto la predisposizione di un dispositivo interforze di ordine pubblico rinforzato.

3684 è il numero totale degli operatori della Polizia di Stato impiegati nel corso del 2025 nei servizi di ordine pubblico. Le pattuglie della Questura e del Commissariato di P.S. di Omegna hanno assicurato 4365 pattuglie, di cui 528 della Squadra Acque Interne dell’U.P.G.S.P. e 183 dei Distaccamenti del Soccorso e Sicurezza (12 equipaggi ogni giorno); 1413 attività di pronto intervento e 367 di soccorso pubblico, di cui 267 interventi in montagna (19 con elicottero ed 1 a seguito di valanga); 2693 posti di controllo su strada (7 al giorno); 66854 persone controllate (183 al giorno); 29574 sono i veicoli controllati, pari a 81 veicoli al giorno; 59 sono le persone tratte in arresto di cui 44 in fragranza e 1 minore; 224 sono le persone segnalate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria; Elevate 293 sanzioni al Codice della strada; 747 controlli nei confronti delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi;73 persone accompagnate in ufficio per identificazione.

Durante la cerimonia, la consueta consegna dei riconoscimenti alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che si sono distinti in servizio.

Encomio all’ispettore Denis Fracasso, encomio al vice ispettore Calogero Lo Bello, lode al sovrintendente capo Domenico Gallotti, all’assistente capo coordinatore Dario Amodeo e l’assistente capo coordinatore Stefano Ferina, lode all’ispettore Francesco Cometti, lode agente Matteo Azzaro, lode al commissario capo Margherita Malgioglio, l’ispettore Christian Dal Negro, l’ispettore Mariano Piccirillo, lode all’ispettore Angelo Mulè, all’assistente capo coordinatore Massimiliano Carraro, all’assistente capo coordinatore Igor Modarelli, all’assistente capo coordinatore Dario Amodeo, all’assistente capo coordinatore Adriano Peluso, all’assistente capo Massimo Querceto, l’agente scelto Santo Pane, lode l’assistente capo coordinatore Luca Prini, all’agente Mirko Mancini, all’agente Gaetano Baratto, lode all’agente Domenico Scanga, lode il vice ispettore Alessandro Iavarone.