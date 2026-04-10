Domodossola intitola un parco giochi alle Fiamme Gialle

L'amministrazione comunale di Domodossola intende intitolare lo spazio che comprende il parco giochi e un campo da calcio sul retro del comando della guardia di finanza alle Fiamme Gialle. L'area verde attrezzata si trova all'incrocio tra via Alessandro Volta e via Alessandro Malladra. Il comune ha accolto la proposta di intitolazione “Parco delle Fiamme Gialle “ avanzata dalla sezione di Domodossola dell'Associazione Nazionale Finanzieri. La decisione è stata già deliberata dalla giunta, ed ora verrà trasmessa la copia del provvedimento alla Prefettura di Verbania, per l'ottenimento dell'autorizzazione per poi procedere all'intitolazione.
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