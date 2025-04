Varzo inaugura lo sportello Atm Postamat presso l'ufficio postale storico

Lo storico ufficio postale di Varzo si arricchisce di un nuovo e importante servizio per la comunità. È stato infatti attivato lo sportello Atm Postamat, che resterà disponibile 24 ore su 24, offrendo la possibilità di effettuare prelievi con carte di credito e debito, oltre ad altre operazioni bancarie tramite il Postamat e il Bancomat.

Questo nuovo servizio rappresenta un passo in avanti per il paese, soprattutto dopo la chiusura del bancomat privato nel 2024, che aveva reso necessario un intervento tempestivo per garantire l'accesso ai servizi bancari. Già nel marzo 2022, l'Amministrazione Comunale aveva richiesto ufficialmente l'installazione dell'ATM Postamat, quando lo sportello di credito privato era ancora in funzione. La chiusura di quest'ultimo aveva reso ancor più urgente il nuovo servizio, tanto che nel 2024 il sindaco aveva ribadito la necessità di installare il Postamat, sottolineando l'importanza di mantenere un punto di accesso ai servizi bancari per i cittadini di Varzo e della Valle Divedro.

L'installazione dello sportello Postamat è stata possibile grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e Poste Italiane, nell'ambito del progetto Polis, che ha visto il lavoro sinergico tra i funzionari di Poste e i tecnici comunali.