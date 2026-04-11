Servizio Civile in Anpas, prorogata la scadenza al 16 aprile

È stata prorogata al 16 aprile alle ore 14.00 la scadenza per candidarsi al Servizio Civile Universale con Anpas Piemonte, offrendo un’opportunità ai giovani del Verbano Cusio Ossola di vivere un’esperienza formativa e umana al servizio della comunità.

Nel Vco sono disponibili 10 posti distribuiti tra le associazioni locali: Croce Verde Gravellona Toce (2), Corpo Volontari del Soccorso Omegna (1), Corpo Volontari Soccorso Ornavasso (2), Squadra Nautica Salvamento Verbania (2) e Corpo Volontari del Soccorso Villadossola (3).

Il Servizio Civile ha durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore e un assegno mensile di circa 520 euro. I volontari del settore sanitario affiancheranno soccorritori esperti nelle attività di emergenza 118, mentre i progetti di assistenza e promozione culturale coinvolgeranno i giovani in iniziative di sensibilizzazione verso studenti e cittadini.

Particolarmente rilevante è l’attenzione all’inclusione: alcuni posti sono riservati a giovani con bassa scolarizzazione o in condizioni economiche difficili. Le candidature devono essere presentate online tramite SPID sul portale dedicato di Anpas Piemonte: https://serviziocivile.anpas.piemonte.it.