Alla Casa della Resistenza una giornata tra memoria, musica e cultura per l'81° Anniversario della Liberazione

In occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, la Casa della Resistenza ospiterà sabato 25 aprile, a partire dalle ore 14:30, un ricco programma di iniziative aperte a tutta la cittadinanza, dedicate alla memoria, ai diritti e ai valori nati dalla lotta partigiana.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte – Comitato Resistenza e Costituzione, propone un pomeriggio articolato tra testimonianze, musica, cultura e attività per tutte le età.

Si comincia alle 14:30 con “Tracce di memoria”, proiezione di interviste e racconti dei partigiani del Verbano Cusio Ossola. Alle 15:30 spazio alla musica con il concerto del gruppo vocale I Cantori delle Terre di mezzo, che proporrà canti della Resistenza e della tradizione popolare.

Dalle 16:30 alle 18:00 sarà possibile partecipare a “Camminare la memoria”, visite guidate al Parco della Memoria e della Pace. In contemporanea, alle 16:30, si terrà anche “Un, due, tre… Pace!”, letture dedicate ai bambini in collaborazione con il Sistema bibliotecario del VCO.

Alle 17:00 sarà inaugurata “Resistenza di carta e celluloide”, esposizione di libri, fotografie e documenti storici dagli archivi della Casa della Resistenza. A seguire, alle 17:30, l’apertura della mostra “Soffro l’attesa. Licinio Oddicini: studente, giornalista, partigiano”, con presentazione della curatrice Paola Giacoletti.

L’ingresso è libero e gratuito: un’occasione per riflettere insieme sul passato e rinnovare l’impegno verso i valori di libertà e democrazia.