Torna Coachellula: al via le iscrizioni al contest che porta sul palco dell’Open Air

Torna Coachellula, il contest musicale che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per artisti emergenti del territorio e non solo. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla quinta edizione della manifestazione, organizzata dalla D.o.m.o. Donatori Ossolani Midollo Osseo, in programma sabato 16 maggio a Trontano.

Cantanti, musicisti e band avranno ancora una volta la possibilità di esibirsi dal vivo e mettersi in gioco davanti al pubblico, partecipando a un evento che unisce musica e solidarietà. Per candidarsi è sufficiente accedere al link disponibile sulla pagina Instagram ufficiale dell’evento (@coachellula): le iscrizioni resteranno aperte fino alla fine di aprile.

Il contest rappresenta una vetrina importante per i giovani talenti. Il vincitore sarà scelto attraverso il giudizio di una giuria di esperti, affiancata dal voto popolare, e potrà conquistare un’opportunità di grande rilievo: aprire l’Open Air Festival di Trontano, in programma il 25 luglio. Non solo, perché è prevista anche la pubblicazione di un singolo o di una cover su Spotify.