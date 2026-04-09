"Conoscenza è salute", con Thomas Richter un incontro sulla pratica dello yoga

Sabato 18 aprile alle 16.00 lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola ospita un nuovo appuntamento con il ciclo di incontri “Conoscenza è salute”, promossa con il sostegno della farmacia di Mocogna, della farmacia Ossolana e dell’Antica Farmacia del Borgo.

Protagonista dell’incontro è Thomas Richter, maestro secondo “La Nuova Volontà Yoga”, con 30 anni di pratica e autoformazione e tre anni di insegnamento. Presenterà “La salute complessiva attraverso un’autoeducazione basata sui principi della Nuova Volontà Yoga”, relazione con esempi ed esercizi pratici. Gli effetti salutari di un’antica pratica di autoeducazione si basano su una visione olistica dell’uomo. Perciò la pratica delle posture ed esercizi non solo rinforza il corpo come un tipo di ginnastica, ma anche aumenta la capacità di relazionarsi più autenticamente con gli altri e con l’ambiente. Infine, tramite una differenziazione adeguata permette di concentrarsi e usare le facoltà mentali e soprattutto la creatività.