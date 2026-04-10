Casa don Gianni, momento di approfondimento sull'occupazione israeliana in Palestina

Questa sera, venerdì 10 aprile, alle 20.30 Casa don Gianni a Domodossola ospita un evento promosso dall’associazione Albatros e dedicato all’associazione Vento di Terra, in occasione del compleanno di quest’ultima. Protagonista dell’incontro sarà Serena Baldini, presidente di Vento di Terra, che racconterà tutte le attività che l’organizzazione porta avanti da anni in diverse parti del mondo.

Con l’occasione, si terrà anche un approfondimento sl complesso tema dell’occupazione israeliana della Palestina e sulla drammatica situazione umanitaria a Gaza e in Cisgiordania. La serata sarà accompagnata da momenti musicali a cura di Chiara Maresca, Celeste Longo e Lucia Balsamino.