Un'estate di appuntamenti diffusi: stop a “Giugno Insieme”, spazio a iniziative più sostenibili

L'estate domese cambia definitivamente volto. Niente "Giugno domese", storico evento che veniva organizzato dal comitato Insieme per un dono insieme alle associazioni cittadine. Una festa che animava Domodossola per dieci giorni con concerti gratuiti con big della musica italiana in occasione della patronale dei santi Gervasio e Protasio, e che rimarrà solo un ricordo per chi ha vissuto quell'epoca. Non ci sarà più nemmeno il "Giugno Insieme" proposto recentemente negli spazi del collegio Rosmini. Una scelta maturata dalla Pro Loco di Domodossola, che ha deciso di orientarsi verso iniziative più contenute ma distribuite nel tempo.

"Come Pro Loco non siamo più in grado di organizzare eventi di quella portata, sia dal punto di vista economico sia per quanto riguarda la disponibilità di volontari e forza lavoro – spiega la presidente Vanda Cecchetti –. Abbiamo quindi scelto di concentrare le nostre energie su appuntamenti più piccoli ma continuativi, che ci consentano comunque di offrire occasioni di incontro e approfondimento alla cittadinanza".

Un'estate che, dunque, non sarà priva di proposte. Nei prossimi giorni verrà infatti presentato il calendario dei "Giovedì d'Estate", serie di appuntamenti organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Karma, la Pro Loco e altre realtà del territorio. A questi si affiancheranno le iniziative promosse direttamente dall'associazione turistica, raccolte sotto il titolo "Le giornate della terra nostra", un percorso dedicato alla biodiversità, alle tradizioni e alla valorizzazione del territorio ossolano.

"Abbiamo voluto proporre una serie di appuntamenti dedicati alla terra e al valore della nostra biodiversità – prosegue Cecchetti –. Il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, proclameremo il campanile della Collegiata "Monumento Vivo", perché ospita numerose colonie di rondoni, specie preziose per l'equilibrio ambientale. A seguire organizzeremo un aperitivo e una cena solidale che avranno come protagonisti i prodotti stagionali del nostro mercato".

Le iniziative pensate dalla Pro Loco prenderanno il via il 17 giugno alle 17.30 in Cappella Mellerio con l'incontro "Terrazzamenti, patrimonio risorsa". L'appuntamento sarà dedicato a questi manufatti che caratterizzano il paesaggio delle vallate alpine e che rappresentano un importante strumento di tutela e valorizzazione del territorio. Interverranno Maurizio Cesprini della Fondazione Canova e Ivano De Negri dell'associazione Terra Viva. Le erbe dei terrazzamenti, raccontate da Valeria Tantardini, saranno poi protagoniste di un originale aperitivo curato da Diego Rondolini.

Il 20 giugno il mercato cittadino si vestirà a festa con "Mercà da Dom", iniziativa che vedrà la presenza di costumi tradizionali delle vallate ossolane. "Sarà un richiamo alla memoria di quando Domodossola rappresentava il centro commerciale naturale di tutte le valli dell'Ossola e non solo", sottolinea la presidente Cecchetti. Il 21 giugno alle 18.45, in via Pellanda, si terrà la proclamazione del campanile della Collegiata a "Monumento Vivo", seguita dall'aperitivo e dalla cena solidale con prodotti del territorio.

Il programma proseguirà il 25 giugno alle 17.30, ancora in Cappella Mellerio, con "Impronte e tracce", incontro dedicato agli animali della bassa montagna. Grazie all'esperienza di Nicola Rossi, adulti e bambini potranno imparare a riconoscere le tracce lasciate dalla fauna selvatica presente sul territorio. La sera del 26 giugno, alle 21 in piazza Rovereto, spazio alla musica con il concerto dell'arpista Vincenzo Zitello e del violinista Fulvio Renzi, proposto insieme all'associazione "Uno sguardo sulla Valle". Un evento pensato per celebrare il solstizio d'estate e il legame con il territorio. A chiudere il calendario, il 27 giugno, sarà la passeggiata inaugurale lungo la "Via dei Torchi e dei Mulini" tra il Sacro Monte Calvario e Tappia, percorso recentemente recuperato grazie all'impegno del Cai e del Lions Club.

Una formula diversa rispetto al passato, ma che punta a garantire continuità e qualità. "Vogliamo continuare a offrire occasioni per conoscere, valorizzare e vivere il nostro territorio – conclude Cecchetti – attraverso iniziative sostenibili per le nostre forze organizzative ma capaci di coinvolgere cittadini e visitatori durante tutta l'estate".