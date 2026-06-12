Vogogna si prepara per la “Notte romantica nei borghi più belli d’Italia”

Vogogna si prepara ad accogliere la “Notte romantica nei borghi più belli d’Italia”, la nuova edizione dell’iniziativa promossa a livello nazionale dall’associazione “Borghi più belli d’Italia”. Un evento diffuso, in programma sabato 20 giugno, dedicato all’amore, ai ricordi e alla bellezza della memoria condivisa”. A partire dalle 18.00, le vie del centro storico si trasformeranno in un percorso emozionale fatto di arte, fotografia, musica, teatro, creatività e sapori del territorio.

Il tema di quest’anno è “L’amore per i ricordi”, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale del borgo attraverso un’esperienza immersiva e partecipata, capace di coinvolgere residenti, famiglie e visitatori in un’atmosfera romantica e suggestiva. L’evento si svilupperà tra le vie del borgo, Palazzo Pretorio, Villa Biraghi e l’area del Castello, accompagnando il pubblico in un itinerario ricco di emozioni, incontri e installazioni artistiche.

Tanti gl appuntamenti previsti nel corso della serata: la mostra fotografica diffusa “Radici e orizzonti” di Carol Lerede, lo spettacolo “Istanti nel tempo” a cura del laboratorio teatrale Spazio degli Artisti di Canneto (in scena alle 21.00 al Castello, con ingresso libero), ritratti romantici e porta-foto artistici a cura di Antonella Ramundo, un laboratorio creativo, “La stella del ricordo”, a cura di Daniela Dei Giudici, aperto a grandi e bambini, un laboratorio con antico tornio a pertica a cura di Stefano Barone. Nell’area di Palazzo Pretorio, dalle 18.00 sarà inoltre possibile vivere momenti di convivialità grazie alle degustazioni di prodotti locali con la partecipazione di Azienda Vitivinicola Edoardo Patrone in collaborazione con Dea e Pasticceria Tisti (è richiesta la prenotazione online). Presso Villa Biraghi, infine, sarò allestita una postazione fotografica dove Carol Lerede realizzerà fotografie ricordo della serata in un contesto scenografico dedicato alle emozioni e alla memoria.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.