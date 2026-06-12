Castelli in Aria: Villette si trasforma in un grande teatro a cielo aperto

Conto alla rovescia per la nuova edizione di “Castelli in Aria”, il festival degli artisti di strada - giunto all’undicesima edizione - che trasforma il borgo di Villette in un palcoscenico a cielo aperto. L’edizione 2026 è in programma dal 19 al 21 giugno con spettacoli per tutti i gusti, musica, arte, street food e molto altro.

Il programma si apre venerdì 19 giugno alle 21.00 nella piazza principale di Villette con “Il solito, grazie”, uno spettacolo di danza contemporanea e teatro-danza a cura dell’Atelier Arti Performative di Domodossola. Si riparte poi sabato 20 giugno alle 15.30 sempre in piazza con “Happiness” del duo acrobatico e comico Rasoterra Circo del Monferrato. Alle 16.30 ci si sposta al Giardino dei Colori per “Avrò cura di più”, spettacolo di teatro fisico con Mattia Cabrini ed Ester Tolomini della Compagnia dei Piccoli di Cremona. Alle 17.45 in via Ai Monti “La battaglia dei cuscini” con la Compagnia Il Melarancio di Cuneo. Dalle 10.00 alle 20.00 a San Rocco musica dal vivo e apericena con i Delta Vibe, duo ossolano composto da Simone Sinopoli e Matteo Filippini. La serata si conclude con due spettacoli: alle 20.30 sul sagrato della chiesa “A Beautiful Day” con i clown e gli acrobati della Ditta Polletti di Torino e alle 21.30 in piazza “Creme&Brulè - Danza, fuoco e romanticherie” della compagnia Creme Brulè Show di Roma.

Domenica 21 giugno la giornata inizia nelle prime ore della mattina: alle 7.30 appuntamento al Giardino dei Colori per un concerto che, tra musica e danza, celebra il solstizio d’estate, che vede protagoniste Silvia Arfacchia e Sara Tadina. Alle 11.00 al museo di Villette “Aria acqua terra fuoco”, teatro di narrazione con gli attori svizzeri di Ariom Teatro. Dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 sul sagrato della chiesa “La dinamica del controvento”, un’installazione proposta da Teatro Necessario di Parma. Dalle 12.00 alle 14.00 a San Rocco torna la musica dal vivo, che accompagna il pranzo: protagonisti i Lilhium, band vigezzina composta da Martina Novelli, Nico Cappini, Claudio Cappini e Riccardo Sbaffi.

Dalle 14.00 alle 17.00 “Con la testa tra le nuvole”, interazioni tra trampolieri e pubblico per le vie del paese. Sempre alle 14.00 al Castello il cantastorie Matteo Curatella di Milano propone “Venghino signori, venghino!”. Alle 15.00 al Giardino dei Colori torna “A Beautiful Day” e alle 16.00 in piazza un nuovo appuntamento con “Happiness”. Infine, alle 17.00 in piazza va in scena “Rizoma - Una storia raccontata sul filo” proposta da Los Filonautas direttamente dall’Argentina.

Per tutta la durata della manifestazione, saranno inoltre proposte installazioni, laboratori per bambini e punti ristoro.