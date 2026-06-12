Premia ospita la serata alpina e il raduno delle penne nere dell'Antigorio Formazza

Sarà un fine settimana all'insegna dei valori alpini, della memoria e della convivialità quello in programma a Premia, dove sabato 13 e domenica 14 giugno il Gruppo Alpini di Premia organizza la tradizionale Serata Alpina e il raduno delle Penne Nere delle Valli Antigorio e Formazza.

Le iniziative prenderanno il via sabato 13 alle 19 nell'area sportiva Pasquer, nell'area dell'ex pattinaggio, con l'apertura della "Serata Alpina". L'appuntamento prevede un'apericena riservata a soci e simpatizzanti iscritti ai gruppi alpini delle due vallate. Nel corso della serata sarà inoltre allestita un'area dedicata alle sfide con la carabina laser.

Alle 21 spazio alla cultura alpina con la proiezione di filmati tematici curata dalla Commissione Cultura della Sezione Ana di Domodossola. A seguire, dalle 21.45, si terrà una serata di fisarmoniche e canti dedicata al repertorio alpino, con la partecipazione aperta a gruppi spontanei di cantori.

Domenica 14 sarà invece la giornata dedicata alle celebrazioni ufficiali. Il ritrovo è fissato alle 9.30 in piazza Municipio a Premia, con l'ammassamento dei partecipanti, gli onori al Vessillo della Sezione Ana di Domodossola e al Labaro del Nastro Azzurro, seguiti dall'alzabandiera.

Alle 10.15, accompagnati dalla Fanfara Alpina Ossolana, gli alpini raggiungeranno in corteo il Monumento ai Caduti per la deposizione della corona commemorativa. Il corteo proseguirà quindi verso la chiesa parrocchiale di San Michele, dove alle 11 sarà celebrata la Santa Messa in ricordo degli Alpini "andati avanti". Al termine della funzione sono previsti gli interventi delle autorità e i saluti istituzionali, seguiti dal ritorno in piazza Municipio e dal tradizionale carosello della Fanfara Alpina Ossolana.

La manifestazione proseguirà alle 12.45 con il Pranzo Alpino al Ristorante Albergo Miravalle di Premia. Durante il conviviale sono previsti gli interventi delle autorità, i ringraziamenti e l'estrazione della sottoscrizione a premi. La chiusura ufficiale dell'evento è in programma alle 17 con l'ammainabandiera.