Domodossola, stalker arrestato davanti alla scuola: perseguitava una giovane studentessa

Nella giornata del 10 aprile, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Domodossola hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 57 anni, residente nell’Ossola, con l’ipotesi di atti persecutori aggravati nei confronti di una giovane studentessa. L’attività è scaturita a seguito di una segnalazione d'emergenza pervenuta alla centrale operativa tramite il numero d’emergenza 112, quando il genitore della vittima ha richiesto l'intervento dei carabinieri dopo aver notato la presenza dell'uomo, già noto per precedenti condotte moleste, nei pressi dell'istituto scolastico frequentato dalla figlia. Immediatamente giunti sul posto, i carabinieri hanno chiesto all’uomo i motivi della sua presenza e lo stesso ha dichiarato esplicitamente di essere in attesa della ragazza. Le immediate indagini, supportate dalle testimonianze della dirigente scolastica e dalla denuncia sporta dalla parte offesa, hanno delineato una condotta persecutoria sistematica iniziata nel marzo 2026. L'arrestato, infatti, monitorava costantemente i movimenti della vittima presso le stazioni ferroviarie, il luogo di studio e i centri sportivi, importunandola anche sui mezzi di trasporto pubblico, minando di fatto la serenità della ragazza.

A carico dell'arrestato, inoltre, sono emersi altri precedenti specifici per reati contro la persona, incluse due sentenze di condanna definitive emesse dal Tribunale di Verbania. L’autorità giudiziaria competente, informata dell'avvenuto arresto, ha disposto che l'uomo venisse condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa della convalida.