Noi Moderati Vco: "Il maltempo dimostra la fragilità geologica del nostro territorio. Un grido d'allarme che non può essere ignorato"

“Quanto è accaduto in queste ore sul nostro territorio dimostra, ancora una volta, la profonda fragilità dal punto di vista geologico che caratterizza ampie aree del Piemonte, in particolare le zone montane. È un grido d’allarme che non può più essere ignorato”. Così, in una nota, Ermanno Savoia, responsabile provinciale di Noi Moderati Vco.

“Negli ultimi anni – prosegue - grazie anche al lavoro congiunto con la regione, sono stati avviati alcuni interventi, ma la verità è che non basta. È necessario un piano strutturale di messa in sicurezza, programmato e coraggioso, che punti alla prevenzione e non solo alla gestione dell’emergenza. Noi Moderati Vco lo diciamo chiaramente: servono risposte tempestive e concrete, che mettano in condizione le amministrazioni locali di poter agire in tempi rapidi. Troppe volte progetti utili e urgenti si sono arenati di fronte a una burocrazia lenta, farraginosa, spesso ostile e distante dalle reali necessità dei territori”.

Sottolinea Savoia: “Serve una vera e propria sburocratizzazione, a partire dai processi decisionali e autorizzativi. Non possiamo permetterci di vedere interventi fondamentali bloccati o rinviati per anni da procedure inadeguate, mentre il dissesto avanza e le conseguenze si abbattono su paesi, comunità, famiglie e imprese. Ogni ritardo oggi si traduce in danni maggiori domani. E, troppo spesso, quando finalmente si riesce a intervenire, la situazione è già compromessa. Bisogna invece dare fiducia e strumenti agli enti locali, che conoscono il territorio e sanno dove e come agire”.

“Noi Moderati chiediamo con forza – conclude il responsabile provinciale - un impegno serio, strutturato e condiviso per la tutela e la sicurezza del nostro territorio, per difendere la vita e il lavoro delle nostre comunità. Non è solo una questione ambientale, ma anche sociale, economica e di giustizia verso chi ogni giorno vive e lavora in queste aree troppo spesso dimenticate. È tempo di agire. Subito”.