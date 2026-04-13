Mozzarelle, vino, arance, formaggio non dichiarati: italiani multati

Poco meno di 70 chili di mozzarella, 43 litri di vino, 81 litri di olio, 72 kg di arance con foglie, 11 confezioni di pasticcini ed altra merce, tutta introdotta illegalmente in Svizzera. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza ha inflitto due distinte multe per omessa dichiarazione, oltre a predisporre lo sdoganamento della merce. I controlli sono stati fatti in territorio elvetico in Canton Ticino.

Gli agenti hanno intercettato due invii di diversi generi alimentari - tra cui vino, olio e arance - introdotti illegalmente in Svizzera. Gli agenti hanno fermato un furgone con targhe italiane, con a bordo un uomo di 67 anni e una donna di 56. I due cittadini di nazionalità italiana erano già stati respinti da un altro valico, dal quale avevano tentato di entrare senza sdoganare la merce. Durante il controllo, è stata rinvenuta la stessa merce che non era stata dichiarata al valico autostradale. Nello specifico, il carico illegale era composto da 43 litri di vino, 81 di olio d’oliva, 72 chili di arance e diverse altre derrate alimentari. Per le arance, l’ufficio fitosanitario cantonale ha disposto il respingimento in Italia mentre il resto della merce è stata sdoganato all’importazione. Sono stati multati.

Idem per un Suv con targhe confederate. Alla guida un cittadino italiano di 61 anni diretto nella Svizzera interna, il quale ha dichiarato che la merce che trasportava era destinata ad una festa privata. Nel baule è stata infatti trovata diversa merce che non era stata dichiarata: 67 chili di mozzarella, 4 di carne,12 di formaggio, 2 di olive e 11 confezioni di pasticcini. Anche in questo caso l’Udsc ha inflitto una multa oltre a predisporre lo sdoganamento della merce.