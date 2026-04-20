A Toceno la presentazione del libro “Una maglia, due colori, una valle”

Sarà un pomeriggio all’insegna della memoria sportiva e del senso di comunità quello in programma sabato 25 aprile alle ore 17 nella sala polifunzionale di Toceno, dove verrà presentato il libro “Una maglia, due colori, una valle” di Danilo Moro.

Dopo l’uscita del volume nei giorni scorsi, l’appuntamento rappresenta il momento ufficiale di incontro tra autore, appassionati e territorio, per ripercorrere insieme la storia della Pro Vigezzo. Un racconto che va ben oltre il calcio giocato, restituendo il valore sociale e identitario che la società ha saputo costruire nel corso degli anni all’interno della Valle Vigezzo.

Durante la presentazione, Danilo Moro dialogherà con Marco De Ambrosis, offrendo al pubblico spunti, aneddoti e retroscena legati alla realizzazione del libro, che ripercorre quarant’anni di storia rossoblù, dal 1985 fino ai giorni nostri. Un lavoro nato da passione e ricerca, completamente autoprodotto e autofinanziato, che raccoglie testimonianze, immagini e articoli d’epoca per restituire il volto autentico di una realtà sportiva profondamente radicata nel territorio.