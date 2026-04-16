La Vigezzina diventa palcoscenico: arriva "Arti in viaggio"

Un treno che diventa palcoscenico. È “Arti in viaggio”, uno spettacolo itinerante che va in scena sui treni della Ferrovia Vigezzina. L’appuntamento è fissato per domenica 26 aprile: alle 14.00 la partenza dalla stazione di Domodossola, con rientro alle 16.50 dopo un viaggio fino a Santa Maria Maggiore e ritorno.

Nello spettacolo, la danza si intreccia alle parole e alla musica: la performance si danza e narrazione di Danila Massara e Sara Tadina è accompagnata dal violino di Silvia Arfacchia e dal violoncello di Valentina Bionda. I testi sono ispirati alle parole di Benito Mazzi. Ad ogni sosta, le melodie di violino e violoncello si diffondono tra i vagoni, si intrecciano nel paesaggio, tra boschi, ponti e scorci silenziosi, creando un’atmosfera immersiva.