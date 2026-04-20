"La difesa di un sogno": a Mergozzo si parla dei Quaranta giorni di Libertà

Venerdì 24 aprile alle 21.00 l’Antica Latteria di Mergozzo ospita una conferenza dal titolo “La difesa di un sogno – Mergozzo: il primo baluardo della Zona Libera dell’Ossola”. L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, offrirà un approfondimento sulle fasi cruciali dell’ottobre 1944 nelle quali i confini dell’Ossola libera furono massicciamente attaccati dalle truppe nazi-fasciste, segnando così il tramonto dei celebri “quaranta giorni di libertà”.

Relatore sarà il mergozzese Carlo Fedeli, esperto di storia militare e collaboratore di Grazia Vona e Margherita Zucchi nella stesura del volume “Il mio comandante Alfredo Di Dio”, che proporrà una rilettura dei fatti in chiave strategico-tattica soffermandosi, in particolare, sul contributo e la visione del maggiore Dionigi Superti, comandante della Divisione “Valdossola”.

Durante la serata saranno presentati documenti inediti e nuove scoperte storiche che arricchiranno la narrazione di quegli eventi. Interverranno il sindaco di Mergozzo Massimiliano Stoto e il commendator Carlo Armanini, classe 1931, storico appassionato e testimone oculare. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano conoscere e ricordare una pagina significativa di storia locale che, per la sua importanza, gettò le basi per la ricostruzione democratica del Paese.