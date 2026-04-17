Con Fiab Vco la "Pedalata per la Terra"

In occasione della Giornata mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, l’associazione Fiab Vco promuove la “Pedalata per la Terra”, un’iniziativa in programma domenica 19 aprile tra Domodossola e Villadossola.

Il ritrovo è previsto alle 11.00 in piazza Mercato a Domodossola, con partenza alle 11.15 alla volta della pista ciclopedonale sulla sponda destra del fiume Toce. Alle 12.30 l’arrivo alla Collina dello sport di Villadossola, con pranzo al sacco a cura dei partecipanti e gimkana in bici. Alle 15.00 la partenza per il rientro in gruppo a Domodossola.

Il percorso, facile e adatto a tutti, prevede una pedalata su viabilità cittadina fino al rione Badulerio e poi su pista ciclopedonale. Per partecipare è richiesta l’iscrizione online (sul sito di Fiab Vco) oppure al momento del ritrovo. Per coloro che non sono soci Fiab Vco, è richiesta la copertura assicurativa al costo di 3 euro. È fortemente consigliato l’uso del casco, mentre è sconsigliato l’uso della bicicletta da corsa. In caso di maltempo la pedalata sarà annullata.