“Musica in testa”, sul palco i professori: concerto inedito a Domodossola

Appuntamento fuori dagli schemi questa sera alle 21 all’auditorium delle scuole Floreanini di Domodossola, dove l’undicesima edizione della rassegna “Musica in testa” propone un concerto dal sapore del tutto nuovo.

Per la prima volta, infatti, a esibirsi non saranno gli studenti, ma gli insegnanti.Sul palco salirà l’orchestra dei docenti di strumento, una formazione composta da circa quaranta musicisti e diretta dal maestro Stefano Gori. Un ensemble che unisce passato e presente dell’istituto, coinvolgendo sia i professori attualmente in servizio nel percorso musicale sia alcuni ex docenti che hanno contribuito negli anni alla crescita della scuola.

Il repertorio è stato costruito come un vero e proprio viaggio nella storia musicale dell’istituto e del territorio. L’evento segna un debutto assoluto per questa formazione e rappresenta uno dei momenti più significativi della rassegna: un modo per raccontare l’eccellenza didattica attraverso la musica suonata da chi, ogni giorno, la insegna.

La rassegna proseguirà nelle prossime settimane con altri appuntamenti. Il 24 aprile al Domocentro si esibirà il chitarrista Matteo Vigato in attesa dell’Ossola Guitar Festival. Il 2 maggio sarà la volta delle “Voci del Cistella”, mentre il 15 maggio saliranno sul palco gli allievi del Conservatorio “Giacomo Puccini” di Gallarate, chiudendo così il calendario di questa edizione.