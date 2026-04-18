L'Aprile Varzese inaugura con lo spettacolo "Il palio degli asini e il mese perduto"

Si inaugura domenica 19 aprile alle 21.0, con una serata speciale al teatro Alveare, la l’edizione 2026 dell’Aprile Varzese. Il comitato Palio degli Asini e il Gruppo Teatrale Varzese hanno unito le forze per dare vita ad uno spettacolo unico: “Il palio degli asini e il mese perduto”, dedicato alle origini del palio ma con una nota di contemporaneità.

“L'iniziativa - spiegano gli organizzatori - nasce dal desiderio di far appassionare anche i più piccoli ala nostra tradizione, coinvolgendoli nell'esperienza magica e stimolante del teatro. Per questo gran parte del cast sarà formato da bambini e giovani del paese che, affiancati dagli attori esperti del Gruppo Teatrale Varzese, porteranno in scena uno spettacolo unico.

Non vogliamo svelarvi troppo della trama, ma provate a immaginare Varzo senza li suo aprile. Spetterà ai nostri attori il compito di riportare la magia nel nostro paese”.