Cure dentali e supporto psicologico per chi è in difficoltà

Continuare a garantire a chiunque ne abbia bisogno, cure dentarie, supporto psicologico e opportunità di reinserimento nel mondo del lavoro: con i progetti Fondo di solidarietà e Sorrisi di solidarietà, attivi da anni, l’Associazione Alternativa A…a la cooperativa sociale La Bitta aiuta le persone in difficoltà e per poter proseguire queste attività nei prossimi due anni hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo.

Il progetto "Sorrisi di Solidarietà" offre cure odontoiatriche di alta qualità, grazie alla collaborazione di medici volontari. Dall’avvio del progetto, nel 2016, Sorrisi di Solidarietà, ha assistito oltre 490 pazienti tra bambini, giovani e adulti italiani e stranieri in condizioni di grave povertà. Il progetto "Fondo di Solidarietà" invece, dà la possibilità, a chi vive situazioni di stress e ansia, deve fare i conti con traumi legati alla povertà, alla disoccupazione o alla solitudine, di accedere a consulenze psicologiche professionali a prezzi calmierati.

Il servizio è disponibile presso il Centro per la Famiglia a Casa don Gianni a Domodossola e presso lo Spazio Sant’Anna a Verbania. Attraverso tirocini e borse lavoro, infine, vengono offerte opportunità di reinserimento lavorativo a persone in difficoltà, per consentire la ricostruzione di una vita dignitosa. Ogni percorso lavorativo viene attivato per supportare concretamente il reinserimento nel mondo del lavoro, facendo leva su una rete di enti e professionisti che lavorano insieme per il benessere della persona.

La raccolta fondi sarà attiva fino alla fine di maggio e servono ancora quasi 20mila €uro per poter proseguire nelle attività solidali: attraverso la piattaforma For Funding è possibile fornire il proprio supporto. Al raggiungimento di €30.000 di donazioni la Fondazione Comunitaria del Vco – Ente Filantropico co-finanzierà l’iniziativa, raddoppiando il valore delle donazioni raccolte.

Tutte le donazioni raccolte attraverso la piattaforma beneficiano della deducibilità e detraibilità fiscale, a seconda siano fatte da una persona fisica o da un’azienda. "Ogni sorriso che restituiamo, ogni persona che reinseriamo nel mondo del lavoro e che sosteniamo psicologicamente è un passo in avanti verso un futuro migliore" dicono i promotori.