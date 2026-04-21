L'Ornavassese si complica la vita

La Juventus Domo spegne i sogni dell’Arona, la Union Novara mette nei guai l’Ornavassese.

I granata di Nino piegano l’Arona al Curotti e allontanano i novaresi dalla zona play off. Ossolani che si avvicinano al secondo posto e proseguono la striscia positiva di fine campionato. Una autorete, Vanzan e Orlando firmano il successo già nel I tempo mentre per l’Arona la rete è di Sabin. Mentre il Casale festeggia il successo in campionato i granata sono a 1 punti da Quincitava e Dufour Varallo.

La Union Novara passa a Ornavasso e inguaia i neri. La doppietta di Fath Eddine e il gol di Ferrari mettono in crisi l’Ornavassese a 2 turni dalla fine. Novaresi che tirano il fiato pur se ancora in zona calda, ossolani che ci scivolano malamente. Ora il gruppo in cerca di salvezza di affolla composto com’è da 7 squadre.

Domenica positiva per il Gravellona. Che conquista il settimo punto in casa della Dufour Varallo lanciata vers i play off. Una prova d’orgoglio per i ragazzi di Agostini.

Si interrompe la striscia positiva del Piedimulera. Cade in casa del Ceversama e la corsa salvezza si complica.

Classifica: Casale 63, Quincitava, Dufour Varallo 56; Juventus Domo 55; Ivrea 48; Arona 43; Gattinara 38; Trino 33; Union Novara, Ornavassese, Ceversama, Banchette Colleretto 32; Orizzonti Canavese 31; Virtus Vercelli 28; Piedimulera 26; Gravellona 7.