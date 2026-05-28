Striscione degli ultras della Juve Domo fuori dal Curotti per il tifoso ferito nel derby

Uno striscione per esprimere solidarietà e vicinanza a Marco, il tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito negli scontri avvenuti prima del derby della Mole di domenica scorsa.

A esporlo, nella serata di ieri, sono stati gli ultras della Juve Domo all’esterno dello stadio Curotti. Il lungo striscione è comparso davanti all’impianto sportivo come segno di sostegno nei confronti del tifoso coinvolto nei violenti episodi avvenuti nel prepartita della sfida tra Torino e Juventus.

Un gesto simbolico con cui il gruppo organizzato domese ha voluto manifestare la propria vicinanza in un momento particolarmente delicato per il sostenitore bianconero e la sua famiglia.