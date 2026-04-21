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Ossola | 21 aprile 2026, 16:14

Pallanzeno, appaltati i lavori di ristrutturazione della scuola

L'intervento, dal costo di 200mila euro, prevede la totale riqualificazione dell'edificio di piazza Municipio entro il prossimo anno scolastico

Pallanzeno, appaltati i lavori di ristrutturazione della scuola

Il comune di Pallanzeno ha ufficialmente appaltato i lavori per la ristrutturazione completa dell’edificio scolastico di piazza Municipio. L’intervento, dal costo di circa 200mila euro, prevede la sostituzione di tutti i serramenti, il rifacimento dei servizi igienici, l’adeguamento degli impianti elettrico e termico, la tinteggiatura interna e la sostituzione di parte dell’arredamento.

I lavori prenderanno il via al termine dell’anno scolastico in corso e dovrebbero concludersi in tempo per l’inizio dell’anno 2026/2027, in modo da non arrecare disagi alle attività didattiche.

l.b.

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