Pallanzeno, appaltati i lavori di ristrutturazione della scuola

Il comune di Pallanzeno ha ufficialmente appaltato i lavori per la ristrutturazione completa dell’edificio scolastico di piazza Municipio. L’intervento, dal costo di circa 200mila euro, prevede la sostituzione di tutti i serramenti, il rifacimento dei servizi igienici, l’adeguamento degli impianti elettrico e termico, la tinteggiatura interna e la sostituzione di parte dell’arredamento.

I lavori prenderanno il via al termine dell’anno scolastico in corso e dovrebbero concludersi in tempo per l’inizio dell’anno 2026/2027, in modo da non arrecare disagi alle attività didattiche.