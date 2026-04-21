“Il Maśarèt”: un documentario racconta il prodotto tipico di Premosello

Sabato 2 maggio alle 21.00 al Circolo Acli di Colloro verrà proiettato un filmato sulla ricotta salata tipica di Premosello Chiovenda: “Il Maśarèt”. A presentare il lavoro, realizzato da Maria Letizia Panighetti e Ferruccio Sbaffi, sarà Silvano Ragozza.

Una delle caratteristiche del Maśarèt che lo rende un prodotto autentico della tradizione premosellese è che viene messo a stagionare in un contenitore tradizionale realizzato con la corteccia di un albero chiamato böz, fino a quando diventato asciutto e si forma una leggera muffa. Il racconto è arricchito da riferimenti storici tratti da antichi statuti nei quali il il Maśarèt viene citato.

“Questo filmato mostra, passo dopo passo, il processo della sua realizzazione. Accanto alla lavorazione del prodotto, viene raccontata anche la creazione del suo contenitore tradizionale, realizzato con la corteccia di un albero: un sapere antico fatto di manualità che contribuisce a preservare il sapore e l’identità del Maśarèt. Attraverso il filmato – spiega Maria Letizia Panighetti - si scoprono gesti, tempi e segreti che rendono questo alimento unico, simbolo di qualità e tradizione e profondo legame con il territorio”.