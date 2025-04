Due villadossolesi benemeriti a Verbania

Sono due le benemerenze conferite dal consiglio comunale di Verbania: una a don Riccardo Bonacci e l’altra a Paolo Milesi. Lo abbiamo scritto pochi giorni fa, riportando come il sindaco Giandomenico Albertella abbia ricordato che ‘’il consiglio comunale onora due figure che hanno profondamente inciso nella crescita di Verbania. Entrambi sono esempio di abnegazione, visione ed empatia. Due eccellenze che hanno arricchito intere generazioni e cui siamo grati”.

La curiosità, però, è che Riccardo Bonacci e Paolo Milesi sono entrambi originari di Villadossola. Il primo cresciuto nella zona a ridosso dell’impresa Poscio, il secondo in via Fratelli Di Dio, zona sud della città ossolana. ‘’Figli’’ di due famiglie conosciute in città, che poi la professione ha portato via da Villadossola.

Entrambi sono contenti della benemerenza. Dice Paolo Milesi che ha ricoperto il ruolo di direttore deII’Ente Musicale di Verbania dal 1981 al 2024: ‘’Il riconoscimento è il frutto di 45 anni di attività nel campo musicale anche se oggi ho un po’ rallentato il ritmo, pur restando nell’ambiente anche per continuare a seguire i miei ragazzi’’.

Lo stesso per don Riccardo, per trent’anni punto di riferimento della comunità verbanese. ‘’Sono rimasto sorpreso di questo riconoscimento. Non me l’aspettavo’’ dice don Riccardo, ordinato sacerdote nel 1970 e negli ultimi anni parroco tra Trobaso, Renco, Unchio dopo altre esperienze nel Novarese e in Ossola.