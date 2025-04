Completato il "Sentiero della sposa" che collega Cosasca e Trontano

È terminato il “Percorso della sposa” realizzato dall'amministrazione comunale di Trontano che permette di andare da Cosasca a Trontano a piedi, attraverso un panoramico sentiero a mezzacosta che sovrasta i due centri abitati. La sua realizzazione è stata possibile grazie ad un finanziamento del Gal.

“Ancora non è stata decisa la data dell'inaugurazione – spiega il sindaco Renzo Viscardi - che sarà comunque nella tarda primavera o nell'estate”. Intanto però il primo cittadino ha trasmesso la richiesta alla regione affinché il percorso possa essere inserito nella rete escursionistica della regione Piemonte.

Non si tratta di un nuovo percorso, ma del recupero di un'antica via di comunicazione tra il capoluogo e la frazione di Cosasca Monte. Il sentiero fu teatro, secondo la tradizione, di un tragico evento che vide la morte di una sposa avvenuto intorno al 1600. Da qui il nome del sentiero.

Si racconta che una giovane fanciulla di Cosasca Monte era promessa sposa ad un signorotto del capoluogo di Trontano. La cosa aveva suscitato del malcontento in un altro spasimante della giovane. Arriva comunque il giorno delle nozze e la fanciulla, dopo i preparativi di rito, s'incammina, accompagnata dai parenti, amici e dal corteo nuziale, lungo il sentiero che porta alla chiesa del capoluogo, per incontrare il suo sposo e celebrare il matrimonio. In prossimità dell'attraversamento del Rio dei Porcelli, si sente uno sparo. Il colpo, partito da un archibugio, colpisce la parete rocciosa che costeggia il sentiero generando delle schegge, una delle quali colpisce la giovane promessa sposa che precipita dal sentiero perdendo la vita. Nel ricordo di questo fatto, accaduto secoli fa, o dalla leggenda che così vuole, il cammino è diventato per tutti il “Sentiero della Sposa”.