Varzo, problemi di rete: telefoni agganciati alla linea svizzera

Disagi per la rete telefonica a Varzo, dove da alcuni giorni diversi utenti segnalano problemi di copertura. A portare all’attenzione la situazione è un lettore di Ossolanews, che racconta come i telefoni aggancino la rete svizzera invece di quella italiana.

“Da due giorni c’è un problema di copertura a Varzo – spiega –. Il telefono aggancia la rete svizzera e non quella italiana. Il segnale del mio operatore è assente o molto debole. Succede continuamente”.

Una situazione che, oltre ai disagi nella comunicazione, può comportare anche costi aggiuntivi per chi si collega involontariamente a operatori esteri.

Alla segnalazione ha fatto seguito anche un riscontro ufficiale da parte del Comune di Varzo. In una comunicazione inviata al cittadino, l’amministrazione conferma di essere a conoscenza del problema: “La ringrazio per la comunicazione e le assicuro che anche come Comune abbiamo già provveduto ad effettuare segnalazione del disservizio”.

Resta ora da capire in quali tempi verrà risolto il problema, che interessa una zona di confine dove situazioni di questo tipo possono verificarsi ma che, in questo caso, sembrano essersi protratte per più giorni consecutivi.