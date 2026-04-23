Poste Italiane, negli uffici Polis del Verbano Cusio Ossola attivo il servizio passaporti

È ufficialmente attivo negli uffici postali del Verbano Cusio Ossola il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto. L’iniziativa rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane, sviluppato in collaborazione con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di favorire la digitalizzazione e l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni sotto i 15mila abitanti.

Nel territorio del Verbano Cusio Ossola il servizio è ora disponibile in 69 uffici postali, mentre in Piemonte la rete complessiva raggiunge 1.071 sedi abilitate, distribuite tra tutte le province, per un totale nazionale di oltre 6.500 uffici.

Il progetto Polis punta a trasformare gli uffici postali in punti di accesso sempre più completi ai servizi pubblici, contribuendo al processo di inclusione digitale e territoriale. In Italia, i servizi della Pubblica Amministrazione già erogati attraverso la rete di Poste superano quota 210.000.

La procedura per ottenere o rinnovare il passaporto è semplice: è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia, un contrassegno telematico da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo occorre anche consegnare il vecchio passaporto oppure la denuncia di smarrimento o furto.

Grazie alla piattaforma tecnologica dedicata, gli operatori postali raccolgono i dati anagrafici e biometrici del cittadino, comprese impronte digitali e fotografia, per poi trasmettere la documentazione alla Questura competente.

Il nuovo passaporto può essere infine recapitato direttamente a domicilio, un’opzione sempre più scelta nei piccoli comuni, dove viene preferita nell’80% dei casi.