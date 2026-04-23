Vigili del fuoco, doppio premio nazionale al Piemonte: riconosciuto anche il progetto del Vco sulla Val Grande

Doppio importante riconoscimento nazionale per il Piemonte e, in particolare, per il Verbano Cusio Ossola, alla prima edizione del Premio “Francesco del Giudice”, dedicato alle migliori esperienze di innovazione e formazione nel settore della sicurezza.

La cerimonia si è svolta ieri mattina nell’Aula Magna della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, alla presenza delle autorità istituzionali e dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Protagonista la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, che si è aggiudicata il premio nella sezione Formazione con il progetto “V.I.T.A. – Una chiamata di soccorso efficace può salvare la vita”. A rappresentare il Piemonte il direttore regionale, ingegner Alessandro Paola, accompagnato dalla dirigente Cristiana Vittorini.

Il progetto “V.I.T.A.” si distingue per un approccio semplice ma altamente efficace: attraverso l’acronimo “V.I.T.A.” – vedere e valutare, individuare, telefonare, aiutare – guida cittadini e studenti nella corretta gestione delle chiamate al Numero Unico di Emergenza 112. Un gesto apparentemente banale, ma spesso decisivo per salvare una vita.

L’iniziativa punta a rendere ogni cittadino parte attiva del sistema di sicurezza, promuovendo consapevolezza, responsabilità e capacità di interazione con i soccorritori. Il progetto prevede attività pratiche, simulazioni e percorsi didattici rivolti in particolare alle scuole, con l’obiettivo di formare nuove generazioni più preparate ad affrontare situazioni di emergenza.

Ma il Piemonte si distingue anche nella sezione Emergenza e Soccorso, dove è stato premiato il Comando dei Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola per il progetto di Web-GIS georeferenziato a supporto della lotta agli incendi boschivi nel Parco Nazionale della Val Grande, realizzato in collaborazione con il Corpo volontari AIB del Piemonte.

Il riconoscimento, consegnato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sottolinea il valore operativo e strategico del sistema, capace di migliorare la pianificazione e l’efficacia degli interventi sul territorio.

Altri premi sono stati assegnati a strutture del Corpo in Emilia-Romagna, Campania e alla Direzione centrale per l’emergenza, a testimonianza della diffusione dell’innovazione all’interno dei Vigili del Fuoco.

Il premio, intitolato a Francesco del Giudice – figura storica della sicurezza antincendio italiana – nasce per valorizzare le migliori esperienze del Corpo in un’ottica di innovazione, condivisione e crescita del sistema di soccorso.

“V.I.T.A. non è solo un acronimo, ma un modo di pensare la sicurezza prima che l’emergenza accada” è il messaggio che accompagna il progetto.

Un successo che rappresenta non solo un traguardo per il Piemonte, ma anche un punto di partenza per diffondere sempre più capillarmente, su tutto il territorio nazionale, la cultura della prevenzione e della sicurezza.