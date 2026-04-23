Premosello: Anpi Valdossola celebra la Liberazione con Francesca Rispoli

La sezione Anpi Divisione Valdossola di Premosello si prepara a celebrare il 25 aprile, con una giornata di iniziative e momenti di riflessione condivisa.

La cerimonia ufficiale vedrà come oratrice la professoressa Francesca Rispoli, presidente nazionale di Libera e docente presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Statale di Milano, chiamata a portare il proprio contributo sul tema della memoria e dell’impegno civile.

Accanto alle celebrazioni del 25 aprile, la sezione Anpi di Premosello-Chiovenda ha voluto ricordare anche una serie di iniziative svolte tra il 9 e il 12 aprile in Ossola e nel Verbano Cusio Ossola, dedicate alla figura di Peppino Impastato e alla sua storia di impegno contro la mafia.

Nel corso di questi appuntamenti sono stati presentati il docu-film “Io non ritraggo” e il libro “Peppino Impastato – La memoria difficile”, con incontri organizzati in diverse sedi del territorio, tra cui istituti scolastici, la Casa della Resistenza di Fondotoce, la Soms di Domodossola e il Museo della Latteria Consorziale di Casale Corte Cerro.

Le iniziative hanno approfondito il ruolo del gruppo di amici e compagni che affiancò Impastato nell’esperienza di Radio Aut e nella sua attività politica e culturale, restituendo un’immagine collettiva della sua battaglia civile contro la mafia.

Non è mancata anche la visita alla Sala Storica della Giunta Provvisoria di Governo della Zona Libera dell’Ossola, a Domodossola, luogo simbolico della Resistenza locale.

La sezione Anpi ha inoltre raccontato il momento particolarmente significativo dell’incontro con alcuni protagonisti della storia di Cinisi, tra cui Pino Manzella, Carlo Bommarito e Caterina Blunda, oltre alla visita a un testimone storico del territorio siciliano, in un intreccio di memorie tra Piemonte e Sicilia.