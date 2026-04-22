Aprile Varzese, taglio del nastro per la nuova edizione

Dopo la serata di inaugurazione andata in scena domenica 19 aprile, si aprono ufficialmente i festeggiamenti per l’Aprile Varzese, in programma dal 22 al 3 maggio con un ricco calendario di appuntamenti tra musica, cibo e l’immancabile Palio degli Asini. Mercoledì 22 aprile la festa si apre alle 18.30 presso la Palatenda, con la benedizione da parte di don Marco e un momento di ricordo rivolto ai volontari scomparsi, seguito dal taglio del nastro.
Alle 19.30 la prima cena con fritto misto a cura del ristorante La Paranza e pasta alla puttanesca, con abbinamento di vini proposto da Il Negozio Wine Restaurant di Arcioli Vini. A seguire, dalle 21.30, serata dedicata alla musica degli anni ’80 e ’90 con la Shary Band.