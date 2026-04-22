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Eventi | 22 aprile 2026, 08:05

Aprile Varzese, taglio del nastro per la nuova edizione

Dopo una prima serata di apertura, oggi si inaugura ufficialmente la festa

Aprile Varzese, taglio del nastro per la nuova edizione

Dopo la serata di inaugurazione andata in scena domenica 19 aprile, si aprono ufficialmente i festeggiamenti per l’Aprile Varzese, in programma dal 22 al 3 maggio con un ricco calendario di appuntamenti tra musica, cibo e l’immancabile Palio degli Asini. Mercoledì 22 aprile la festa si apre alle 18.30 presso la Palatenda, con la benedizione da parte di don Marco e un momento di ricordo rivolto ai volontari scomparsi, seguito dal taglio del nastro.

Alle 19.30 la prima cena con fritto misto a cura del ristorante La Paranza e pasta alla puttanesca, con abbinamento di vini proposto da Il Negozio Wine Restaurant di Arcioli Vini. A seguire, dalle 21.30, serata dedicata alla musica degli anni ’80 e ’90 con la Shary Band.

l.b.

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