Druogno ospita la rassegna corale “Storie di Contrade”

Sabato 25 aprile alle 20.45, presso la chiesa parrocchiale di Druogno, appuntamento con la 6^ rassegna corale “Storie di Contrade”. L’evento vedrà la partecipazione speciale del coro “Vos de Mont”, diretto dal maestro Marco Maiero. Insieme alla Corale Parrocchiale di Druogno, guidata dal maestro Federico Scheber, la serata sarà un vero e proprio omaggio al canto corale e alle radici del territorio.

Il coro Vos de Mont, fondato a Tricesimo nel 1979, è composto da quarantasette voci maschili provenienti dal Friuli, dal Veneto e dalle Marche. Ha tenuto innumerevoli concerti in Italia e all’estero, offrendo nelle sue esibizioni i suoni e i colori profondi della poesia con viva intensità interpretativa. Negli anni ha acquisito una propria identità timbrica e una marcata personalità scenica, diventando un esempio di “coro d’autore”, poiché esegue esclusivamente i canti del compositore tricesimano Marco Maiero, suo direttore fin dalla fondazione.

Diplomato in trombone presso il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, il maestro Maiero caratterizza il proprio stile con una costante ricerca delle potenzialità e dei colori della voce.

L’evento è organizzato con la collaborazione del Gruppo Alpini di Druogno e prenderà il via già alle 17 con l’accoglienza dei cori in piazza della chiesa. Alle 18.30, con prenotazione consigliata, è invece previsto l’apericena.

Il costo d’ingresso al concerto è fissato a 12 euro, con possibilità di prevendita telefonando al numero 349.8916532 oppure scrivendo all’indirizzo email coraledidruogno@gmail.com.