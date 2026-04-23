“Il Giro di Oira”, pedalata tra natura e borghi per inaugurare la nuova ciclabile

Sabato 25 aprile appuntamento con “Il Giro di Oira”, la pedalata organizzata da FIAB Verbano Cusio Ossola in collaborazione con l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola. L’iniziativa sarà anche l’occasione per inaugurare ufficialmente la nuova pista ciclopedonale realizzata dal Comune di Crevoladossola.

Si tratta di un’escursione ad anello di circa 14 chilometri, da percorrere in mountain bike o gravel, con partenza da Bisate di Crevoladossola e arrivo a Oira. Il tracciato si snoda lungo sentieri, mulattiere, tratturi e piste ciclabili, alla scoperta degli ambienti del fiume Toce e dei suggestivi borghi di Canova e Oira, dove si trovano alcuni tra i più belli esempi di architettura in pietra ossolana.

Il percorso presenta un dislivello complessivo di circa 70 metri ed è considerato prevalentemente facile. Tuttavia, nel tratto tra la centrale Enel e Canova sono presenti alcuni passaggi più impegnativi, con porzioni di mulattiera lastricata e tratti dissestati: in questi punti potrebbe essere necessario condurre la bici a mano per qualche metro, soprattutto per i meno esperti. Obbligatorio l’uso del casco.

Il ritrovo è fissato alle 10.15 presso l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, mentre il rientro è previsto intorno alle 16. I partecipanti potranno scegliere tra pranzo al sacco oppure approfittare del ristoro della festa.

L’iscrizione è obbligatoria: tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.fiabvco.it oppure contattando l’organizzazione all’indirizzo info@fiabvco.it o al numero 347 578 8543.