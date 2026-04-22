Il Sacro Monte Calvario si prepara per la Festa di Santa Croce

Il Sacro Monte Calvario di Domodossola si prepara alla celebrazione della Festa del Ritrovamento o Invenzione della Santa Croce a Gerusalemme. La commemorazione fa riferimento al ritrovamento della Croce, nel 326, per merito di Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino. La festa fino alla riforma del calendario liturgico veniva celebrata a maggio. Con la riforma perse di risonanza e fu fatta slittare al 14 settembre, in coincidenza con la festa dell'Esaltazione della Croce. I rosminiani legati alla tradizione hanno pensato alcuni anni fa di riproporla e ricollocarla nella sua originaria data: la prima domenica di maggio.

Domenica 3 maggio alle 10.00 al santuario del Santissimo Crocifisso del Sacro Monte Calvario la messa sarà presieduta da monsignor Roberto Campiotti, vescovo di Volterra e sarà accompagnata dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. Alle 12.30 ci sarà il pranzo nel refettorio della Casa Religiosa dei Padri Rosminiani. Prenotazioni entro il 27 aprile (mail info@sacromontecalvario.it, telefono 0324 242010 oppure 392-2275417).

Alle 15.00 ci saranno i vespri solenni, seguirà la processione e la benedizione della città con la reliquia della Santa Croce dal giardino Belvedere accompagnata dal Civico Corpo Musicale di Domodossola e dalla Cappella Musicale. A seguire l'incanto delle offerte e un breve concerto tenuto dal Civico Corpo Musicale di Domodossola.

Alle 17.30 è prevista la Messa Vespertina e, infine, alle 21.00 chiuderà la festa il Concerto di Santa Croce nella sala Bozzetti, un appuntamento che rientra nella rassegna “Pomeriggi in concerto 2026” e sarà eseguito dal Trio Sara composto da Fernanda Saravalli all'arpa, Massimo Ferraris al clarinetto e Alessandro Ferraris alle percussioni.

La festa è organizzata dal Centro di Spiritualità Rosminiana e dalla parrocchia del Sacro Cuore di San Quirico, in collaborazione con la parrocchia di Calice, la Consulta di Calice, l'Ente di Gestione dei Sacri Monti, la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, il Circolo Acli Santa Croce, il gruppo alpini di Calice, gli Aib di Domodossola, i volontari del Sacro Monte Calvario, il gruppo “Primul da Calas” e il Civico Corpo Musicale di Domodossola.