Aprile Varzese, primo appuntamento con il Palio degli Asini

Giovedì 23 aprile si inizia ad entrare nel vivo del Palio degli Asini, appuntamento più atteso dell’Aprile Varzese. Dopo la messa in onore di San Giorgio celebrata alle 18.00, alle 18.30 si apre ufficialmente il palio con il ritrovo delle squadre davanti alla Ludoteca in piazzale Trieste da cui, alle 19.30, prende il via la sfilata delle frazioni per chiedere - come vuole la tradizione - l’autorizzazione allo svolgimento del palio al sindaco e al parroco.
A seguire, la gara cronometrata tra le dieci frazioni, su un percorso in piano e con portantina uguale per tutti. La classifica finale di arrivo determinerà al scelta, da parte dei capi squadra, della griglia di partenza e del box dove fare li cambio. Verrà anche estratto li peso da portare li giorno del Palio.
Al termine della gara, la cena di apertura del palio a cura del ristorante Cuccini di San Domenico, seguita da una serata in musica con la band Controvento.