'Genetica animale e allevamenti sostenibili' per il quinto appuntamento della rassegna 'Tra scuola e scienza'

Venerdì 24 aprile alle ore 17.30, la rassegna propone un incontro dal titolo “Genetica animale e allevamenti sostenibili”, dedicato al ruolo della scienza nel migliorare il benessere degli animali e rendere gli allevamenti più sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Alessandro Bagnato, professore ordinario di Zootecnia generale e miglioramento genetico all’Università di Milano, spiegherà le applicazioni pratiche della genetica animale, mostrando come la ricerca scientifica possa contribuire a produzioni più responsabili e a un uso più consapevole delle risorse naturali. L’incontro si svolgerà presso la sala Falcioni a Domodossola.