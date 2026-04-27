Bando Hangar Plus 2026, sostegno ai progetti culturali tra Europa e sostenibilità

È aperto il bando Hangar Plus 2026, il percorso promosso da Hangar Piemonte e realizzato da Fondazione Piemonte dal Vivo per rafforzare la sostenibilità economico-finanziaria dei progetti culturali e favorire l’accesso ai finanziamenti europei.

L’iniziativa è rivolta a enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche e reti territoriali attive in Piemonte, con il coinvolgimento delle imprese come partner progettuali. L’obiettivo è accompagnare le organizzazioni nella costruzione di progetti solidi, capaci di generare valore culturale, sociale ed economico nel medio e lungo periodo.

Tra gli elementi distintivi del bando vi è il ruolo attivo delle imprese, coinvolte non solo come finanziatori ma come co-protagonisti nella progettazione. In questo contesto si inserisce la collaborazione con Confcooperative Piemonte Nord e Unioncamere Piemonte, per rafforzare il legame tra cultura e sistema produttivo.

Il percorso si avvale inoltre di un ampio ecosistema di partner: dal Centro Nexa del Politecnico di Torino alla Fondazione Time2, fino a realtà come Film Commission Torino Piemonte e Fondazione Torino Musei per il supporto artistico e culturale, e Anci Piemonte per il radicamento territoriale.

“Si tratta di uno spazio di accompagnamento pensato per sviluppare competenze progettuali e costruire modelli sostenibili”, spiega Mara Loro di Hangar Piemonte, sottolineando l’importanza di lavorare su partenariati e progettazione di qualità.

Il percorso, gratuito per i soggetti selezionati, avrà una durata di otto mesi e sarà articolato in incontri, laboratori e momenti di confronto con esperti, accompagnando le organizzazioni dalla fase di analisi fino alla definizione del piano economico-finanziario.

“Con Hangar Plus 2026 consolidiamo un modello di politica culturale orientato alla sostenibilità e alla qualità progettuale”, evidenzia Marina Chiarelli, ribadendo il valore della sinergia tra cultura, impresa e dimensione europea.

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12 dell’11 maggio 2026 all’indirizzo Pec hangarpiemonte@pec.it. Un’opportunità per rafforzare il sistema culturale piemontese e renderlo sempre più competitivo e connesso a livello internazionale.