Elezioni amministrative nel Vco: ecco i candidati a sindaco nei 5 Comuni al voto

Nessuna sorpresa alla presentazione delle liste: nei cinque Comuni del Verbano Cusio Ossola chiamati al voto il prossimo maggio il quadro è ormai definito, senza ingressi dell’ultima ora. Le sfide si dividono tra il Verbano, dove si concentrano le realtà più popolose, e l’Ossola, con situazioni più eterogenee.

A Stresa si apre la corsa alla successione del sindaco uscente Marcella Severino, che ha scelto di non ricandidarsi. In campo tre nomi: Andrea Fasola Ardizzoia, imprenditore e consigliere comunale; Luca Gemelli, agente di viaggio e giornalista, volto noto anche per la sua attività di commento politico; e Massimo Pedrani, imprenditore e consulente farmaceutico.

A Baveno il confronto è tutto interno all’amministrazione uscente. Il sindaco Alessandro Monti cerca la riconferma, mentre a sfidarlo è l’ex assessore Marco Sabatella, che dopo le dimissioni ha deciso di costruire una proposta alternativa.

A Crevoladossola il sindaco uscente Giorgio Ferroni punta al terzo mandato. A contendergli la guida del Comune sarà Daniele Facciola, attuale capogruppo di minoranza.

Situazione diversa a Macugnaga, dove si torna alle urne dopo il commissariamento seguito alle dimissioni dell’ex sindaco. Qui la sfida è tra Stefano Candiani, deputato con legami con il territorio, e Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto turistico dei Laghi.

A Borgomezzavalle , invece, non ci sarà competizione diretta: Stefano Bellotti è l’unico candidato. In questo caso, l’attenzione sarà tutta sul quorum: per l’elezione sarà necessario che si rechi alle urne almeno il 40% degli aventi diritto.