 / Eventi

Eventi | 26 aprile 2026, 09:40

Alzheimer Caffè, a Domodossola la presentazione del libro "Vite in levare"

Il 28 aprile nella sede del Ciss Antonella Rosa Godio racconta la sua esperienza con la malattia e il rapporto tra madre e figlia

Alzheimer Caffè, a Domodossola la presentazione del libro &quot;Vite in levare&quot;

L'Alzheimer Caffè dell’Ossola, attività realizzata dal servizio sociale professionale del Ciss Ossola, promuove un evento aperto al pubblico: martedì 28 aprile l’autrice Antonella Rosa Godio presenta il suo libro “Vite in levare”. Appuntamento alle 14.30 nella sede del Ciss Ossola a Domodossola, in via Mizzoccola.

Quello di Godio è un testo autobiografico che affronta con profondità e sensibilità il tema della malattia di Alzheimer, raccontando il rapporto tra madre e figlia, il senso della solitudine che spesso accompagna questa esperienza, il percorso di recupero e la scoperta della forza interiore. Un'occasione di condivisione e riflessione rivolto a familiari, caregiver e a tutta la comunità per conoscere e comprendere la realtà della malattia d'Alzheimer.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore