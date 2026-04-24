La Val Vigezzo celebra la 'Bruna Originaria': torna la Mostra Bovina

La Valle Vigezzo si prepara ad accogliere uno degli eventi più rappresentativi del suo tessuto agricolo: domenica 26 aprile torna, per la terza edizione, la Mostra Bovina dedicata alla “Razza Bruna Originaria”. L’appuntamento è al Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore, dove allevatori, operatori del settore e appassionati si ritroveranno per una giornata all’insegna della tradizione e della valorizzazione zootecnica.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Agricoltori ed Allevatori Valle Vigezzo, realtà impegnata nella tutela e nello sviluppo dell’allevamento locale, con il supporto di enti e istituzioni del territorio. La manifestazione punta a mettere in luce le qualità della Bruna Originaria, razza simbolo delle Alpi, apprezzata per rusticità, adattabilità e qualità del latte, elementi fondamentali per le produzioni casearie tipiche della valle.

Alle 10.00 entrerà nel vivo la parte tecnica con l’avvio delle valutazioni dei capi in mostra, affidate a un giudice incaricato dall’Associazione Nazionale di Razza, momento centrale per gli allevatori che vedranno premiato il lavoro svolto durante l’anno.

Alle 10.30 inizierà la sfilata dei soggetti, occasione per osservare da vicino gli esemplari e apprezzarne le caratteristiche morfologiche. A seguire, alle 11.00, spazio ai sapori del territorio con la degustazione dei formaggi della Latteria Vigezzina, espressione diretta della qualità del latte prodotto in valle.

La pausa pranzo, prevista alle 12.00 in area coperta, sarà curata dal gruppo festeggiamenti Buttogno, a conferma del coinvolgimento attivo delle realtà locali nell’organizzazione dell’evento. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.00, riprenderanno le sfilate fino ad arrivare alla proclamazione delle campionesse, momento conclusivo e più atteso della manifestazione.