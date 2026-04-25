Torna domani, domenica 26 aprile, la Festa di Primavera in piazza Mercato a Domodossola, organizzata dall’associazione culturale Oscella Felix con il patrocinio della città.

Giunta alla sesta edizione, la manifestazione propone una giornata all’insegna della convivialità, delle tradizioni gastronomiche e della musica dal vivo. Il programma prenderà il via alle 12 con il pranzo, che vedrà protagonisti piatti tipici come polenta con spezzatino, salamino o gorgonzola, seguiti dai dolci. Sarà possibile consumare il pasto ai tavoli all’aperto allestiti nella piazza.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, spazio a uno dei prodotti più amati della tradizione ossolana: gli stinchett vigezzini, preparati e serviti durante l’evento.

Ad accompagnare la giornata sarà la musica degli Urban Swingers – Street Popular Band, con un repertorio che spazia dal dixieland al jazz, fino a sonorità latine e folkloristiche, animando il centro cittadino.

Non mancheranno le bancarelle e i prodotti del territorio con l’iniziativa “Lo Zero che conta”, dedicata alle produzioni a chilometro zero. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 379 1426870. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.