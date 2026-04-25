Aprile Varzese, una giornata di sport e giochi

Nuova giornata di festa per l’Aprile Varzese. Sabato 25 aprile il tendone apre alle 10.30; alle 12.30 un appuntamento immancabile: l’annuale pranzo dello Sci Club San Domenico, con la partecipazione degli atleti delle squadre di sci alpino e pallavolo e la consegna di un ricordo. Dalle 16.30 un pomeriggio di divertimento presso la Palatenda con “Giochi dal passato”, un momento dedicato ai giochi di una volta a cui possono partecipare bambini e adulti. (Per informazioni è possibile contattare Desirée al numero 345 4207915 oppure Maria al numero 347 6306803).

Alle 17.00 un momento culturale alla Torre Medievale per la presentazione della ricerca sulle croci rogazionali di Varzo, a cura di Alberto Zorloni. Alle 19.30 la cena a cura di Daniele e Luigi di “Un treno di ricette”. Dalle 22.00 la musica di dj Comollo di Radio 105 e, a seguire, di dj Miao.