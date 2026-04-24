Terza serata di festa per l’Aprile Varzese

Terza giornata di festeggiamenti per l’aprile Varzese: venerdì 24 aprile il tendone si apre come di consueto alle 18.30. alle 19.30 cena a base di un piatto della tradizione piemontese, la bagna caoda. A partire dalle 22.00 l’immancabile appuntamento musicale: una serata tributo a Max Pezzali, Cesare Cremonini e Olly con la band Zona Italia, seguita dalla musica di dj Miao.
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venerdì 24 aprile
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